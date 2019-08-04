لاعب سلة الجزيرة والمنتخب الوطني على أبواب الزمالك...

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جدة - عمرو شويل بات اسلام سالم لاعب فريق سلة الجزيرة السابق ، والمنتخب الوطني ، قريبا من نادى الزمالك لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم الجديد .

وأتم الزمالك الاتفاق مع اللاعب على عقود الانتقال للسلة البيضاء لمدة موسمين ، على أن يتم الاعلان عن الصفقة رسميا خلال الساعات المقبلة.



اسلام سالم

وتعاقد الزمالك مع كريم الدهشان ، و مصطفى مشعل ، لاعبا سلة الأهلى السابقين ، على أن يكون سالم ثالث الصفقات فى الموسم الجديد لسلة الزمالك.

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أنهى مسئولى نادى الزمالك تعاقده مع أحمد اسماعيل المحترف فى دورى الجامعات الامريكية ، لانضمام الى صفوف فريق السلة فى الموسم الجديد وضم الزمالك اسماعيل لمدة موسمين و نصف، على ان ينضم للفريق خلال فترة الاعداد للموسم الجديد فى موعد يتم تحديده لاحقا. وكان أحمد اسماعيل لاعبا فى صفوف سلة الزمالك بقطاع الناشئين، وغادر الى دورى الجامعات الأمريكية ، و يلعب فى مركز 5 .

وتوج الزمالك ببطولة الدورى السوبر، بالتغلب على الجزيرة فى المباراة الفاصلة ، بعد غياب دام 12 عاما ، بقيادة عصام عبد الحميد