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شكرا لقرائتكم لاعب سلة الجزيرة والمنتخب الوطني على أبواب الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأتم الزمالك الاتفاق مع اللاعب على عقود الانتقال للسلة البيضاء لمدة موسمين ، على أن يتم الاعلان عن الصفقة رسميا خلال الساعات المقبلة.
اسلام سالم
وتعاقد الزمالك مع كريم الدهشان ، و مصطفى مشعل ، لاعبا سلة الأهلى السابقين ، على أن يكون سالم ثالث الصفقات فى الموسم الجديد لسلة الزمالك.
أنهى مسئولى نادى الزمالك تعاقده مع أحمد اسماعيل المحترف فى دورى الجامعات الامريكية ، لانضمام الى صفوف فريق السلة فى الموسم الجديد
وضم الزمالك اسماعيل لمدة موسمين و نصف، على ان ينضم للفريق خلال فترة الاعداد للموسم الجديد فى موعد يتم تحديده لاحقا.
وكان أحمد اسماعيل لاعبا فى صفوف سلة الزمالك بقطاع الناشئين، وغادر الى دورى الجامعات الأمريكية ، و يلعب فى مركز 5 .
وتوج الزمالك ببطولة الدورى السوبر، بالتغلب على الجزيرة فى المباراة الفاصلة ، بعد غياب دام 12 عاما ، بقيادة عصام عبد الحميد
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