شكرا لقرائتكم بيسيرو يدخل دائرة المرشحين لتدريب الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقتحم البرتغالى جوزيه بيسيرو، المدير الفنى الأسبق للنادى الأهلى قائمة المدربين، على طاولة مفاوضات الزمالك، الذى يبحث عن مدير فنى أجنبى، لقيادة الفريق الأبيض.

بيسيرو

وتم طرح اسم المدرب البرتغالى، عن طريق أحد وكلاء اللاعبين، الذين تعهدوا بفتح باب المفاوضات معه، مؤكدا أنه لا يرتبط بأية عقود مع أى ناد حاليا.

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ويبحث الزمالك عن مدير فنى أجنبى جديد لتولى قيادة الفريق بداية من الموسم المقبل، وذلك بعد رحيل خالد جلال وتعيين طارق يحيى بشكل مؤقت.

هل يكون بيسيرو المدرب الجديد للزمالك

بيسيرو الذى قاد الأهلى لعدة أشهر فى موسم 2015\2016، قاد أندية بورتو، براجا، فيتوريا جيماريش، وأخيرا سبورتنج لشبونة، وأخيرا الشارقة الإماراتى.

وكان بيسيرو تولى قيادة الأهلي في بداية موسم 2015\2016، وخاض معه 12 مباراة فاز في 8 منهم وتعادل في مباراتين وخسر مرتين، ثم رحل بعد تلقيه عرضا من العملاق البرتغالى بورتو فى يناير 2016.