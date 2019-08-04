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شكرا لقرائتكم طارق يحيي : شيكابالا قائد وعليه إثبات نفسه والأفضل ابتعاد هيما... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل رحب طارق يحيي المدير الفني المؤقت لنادي الزمالك، بعودة محمود عبدالرازق "شيكابالا إلى صفوف القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقال مدرب الزمالك في تصريحات تليفزيونية : "شيكابالا لاعب موهوب والجميع يعلم ذلك، وقائد في الملعب وإضافة للفريق بكل تأكيد، وعلى شيكا أن يثبت نفسه علما بأنه قادر على العطاء للزمالك".
كما فضل طارق يحيي رحيل محمد إبراهيم إلى مصر المقاصة فى هذا التوقيت تحديدا وقال عن رحيل صانع ألعاب الزمالك إلى الفريق الفيومي كبيع نهائي: "محمد إبراهيم ابن من أبناء نادي الزمالك المخلصين، ولكن هذه الفترة من الأفضل أن يبتعد "هيما" عن الزمالك بسبب ضغط الجمهور عليه، وأتوقع تألقه مع المقاصة".
ويستعد نادى الزمالك لمواجهة نظيره ديكاداها بطل الصومال الأحد المقبل، على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، في ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.
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