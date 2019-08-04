شكرا لقرائتكم الجبلاية تقرر توحيد الكرة المستخدمة في مباريات الدوري الموسم المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما تم تكليف حمادة زاهر مدير التسويق بالاتحاد بمكاتبة شركة الملابس الرياضية العالمية والمبرم معها عقد اتفاق مبدئي لتوريد العدد المناسب من الكرات لاحتياجات الأندية المشاركة في المسابقة دعما من الإتحاد.
على أن يتم الاتفاق مع الشركة العالمية على إتاحة عدد آخر من نوعية الكرة نفسها للشراء في حالة رغبة أي ناد للاستزادة منها.
ووافقت أندية القسم الممتاز على هذا المقترح في اجتماعها أمس بمقر الاتحاد.
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