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الجبلاية تقرر توحيد الكرة المستخدمة في مباريات الدوري الموسم المقبل...

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جدة - عمرو شويل أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم قرارا بتوحيد الكرة المستخدمة في مباريات مسابقة الدوري العام بأقسامه المختلفة .

 

كما تم تكليف  حمادة زاهر مدير التسويق بالاتحاد بمكاتبة شركة الملابس العالمية والمبرم معها عقد اتفاق مبدئي لتوريد العدد المناسب من الكرات لاحتياجات الأندية المشاركة في المسابقة دعما من الإتحاد.

 

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على أن يتم الاتفاق مع الشركة العالمية على إتاحة عدد آخر من نوعية الكرة نفسها للشراء في حالة رغبة أي ناد للاستزادة منها.

 

ووافقت أندية القسم الممتاز على هذا المقترح في اجتماعها أمس بمقر الاتحاد.

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