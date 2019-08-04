شكرا لقرائتكم مطالب داخل الأهلى برحيل أزارو وجيرالدو وأجاي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فوجئ مسئولو النادى الأهلى، بالمطالب العديدة، سواء من الجهاز الفنى للفريق، أو حتى كبار مشجعى النادى، برحيل الثلاثى الأجنبى، المغربى وليد أزارو، والنيجيرى جونيور أجايى، والأنجولى جيرالدو، وتفير أماكنهم لمحترفين آخرين، من شأنهم تمثيل إضافة قوية للفريق الأحمر الموسم المقبل.



أزارو وأجاى على رأس المطلوب رحيلهم عن الأهلى

ورغم العديد من تلك المطالب، التى ترى ضعف مستوى الثلاثى الأجنبى، إلا أن محمود الخطيب، رئيس النادى، يفضل التريث معهم، ومنحهم فرصة أخرى بالموسم المقبل لإثبات جدارتهم بارتداء الفانلة الحمراء.



هل ينجح الأهلى فى "تصريف" جيرالدو

يبحث مسئولو الأهلى عن عرض لإعارة الأنجولي جيرالدو جناح الفريق، وذلك لإفساح المجال أمام التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر لتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

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ورصد الأهلي مليوني دولار للتعاقد مع مهاجم أفريقي ،بعدما أوصت لجنة التخطيط بالنادي التى يترأسها الدكتور طه إسماعيل وتضم في عضويتها كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو بضرورة التعاقد مع مهاجم أفريقي.

ويجد الأهلى صعوبة فى تسويق جيرالدو داخل مصر نظراً لتخطي راتبه السنوى حاجز الـ500 الف دولار، وبالتالي سيكون من الصعب على أي نادي فى مصر دفع راتبه، ولذلك كلفت إدارة الأهلى أكثر من وكيل لاعبين للبحث عن عرض خارجي لجيرالدو، على أن يقوم مسئولو الأهلى بقيد المهاجم الجديد محلياً فقط بعد إرسال القائمة الأفريقية مؤخراً، على أن يتم قيده فى القائمة الإفريقية الثانية.