شكرا لقرائتكم يوم عيد.. الموعد الرسمي لظهور لاعبا الوداد المغربي مع الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تترقب جماهير فريق الزمالك بكل شغف ، موعد الظهور الرسمي الأول لنجمى الفريق المغربيان محمد اوناجم وأشرف بن شرقي اللاعبين السابقين لفريق الوداد الرياضي،بعد انضمامهما لصفوف القلعة البيضاء خلال الميركاتو الصيفي الجاري .

ومن المقرر أن يكون الظهور الأول للنجمان اوناجم وبنشرقي رفقة الزمالك خلال المواجهة التي ستجمع الأبيض مع نظيره فريق ديكاداها الصومالي فى الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامته على ملعب بتروسبورت، في ذهاب الدور التمهيدي الاحد المقبل من الأسبوع القادم والموافق عيد الأضحى المبارك .

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وفى ذات الشأن انضم أوناجم وبنشرقي إلى التدريبات الجماعية للزمالك، استعدادا لمشوار الفريق الأبيض فى بطولة دوري أبطال إفريقيا في نسختها الجديدة .

وحصل الزمالك على خدمات محمد أوناجم، نجم الوداد الرياضي، مقابل مليون و500 ألف دولار، علاوة على إعارة الكونغولي كاسونجو كابونجو، ووصلت بطاقة أوناجم الدولية إلى نادى الزمالك من نظيره الوداد الخميس الماضي بعد انتقاله إلى القلعة البيضاء بشكل رسمي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.