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شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يقرر تشكيل لجنة شئون مدربين بالموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يدرس الاتحاد المصري لكرة القدم تشكيل لجنة شئون المدربين برئاسة أحد رموز التدريب وخبرائها تكون مهمتها الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأندية والمدربين، إضافة إلى تقنين أوضاع الأجهزة الفنية ، خاصة أن الاتحاد قرر توثيق عقود جميع الأجهزة الفنية والإدارية ، أسوة باللاعبين ، كما سيتم استقطاع جزء من رسوم التوثيق لصالح صندوق قدامي اللاعبين ، ومن المقرر أن تقوم اللجنة بتحديد رسوم القيد فور الإعلان عن تشكيلها .
كما ستعنى اللجنة بدراسة كل المقترحات الخاصة بعمل المدربين ، وفي مقدمتها عدم السماح بانتقال المدير الفني الي ناد آخر في موسم واحد، إلا إذا كان الفسخ من جانب النادي يحق الانتقال مرة واحدة
وغيرها من ضوابط لتحديث المنظومة، بالإضافة إلى دراسة عدة عروض للتأمين علي الأجهزة الفنية، وذلك بالتنسيق مع د محمود سعد المدير الفني للأتحاد .
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