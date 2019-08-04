شكرا لقرائتكم الزمالك يواصل تسويق خالد بوطيب رغم قيده بالقائمة الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل مسئولو نادى الزمالك محاولاتهم لتسويق المغربى خالد بوطيب، مهاجم الفريق الأبيض، الذى لم يجد ضالته حتى الآن بصفوف الفريق. ورغم قيد اللاعب المغربى بقائمة الفريق الأفريقية، إلا أن مسئولى القلعة البيضاء، كثفوا من محاولات تسويقه، للاستفادة المادية من وراء بيعه، خاصة فى ظل ضم المغربى أشرف بن شرقى، ومصطفى محمد.

قائمة الزمالك الأفريقية ضمت كلا من: حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحى Advertisements خط الدفاع: حازم إمام - حمدى النقاز- محمود علاء - محمد عبد الغني- محمود الونش- محمد عبد السلام - محمد عبد الشافى - عبد الله جمعة. خط الوسط: طارق حامد - فرجانى ساسي– محمود عبد العزيز زيزو - محمد حسن - يوسف أوباما - أشرف بن شرقى - اسلام جابرـ مصطفى فتحى - شيكابالا – أيمن حفني- محمد عنتر – أحمد سيد زيزو - كريم بامبو - محمود كهربا. ـ خط الهجوم: خالد بوطيب - عمر السعيد- مصطفى محمد.

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