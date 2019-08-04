محمد إبراهيم يخلد شهداء الزمالك على قميص المقاصة...

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جدة - عمرو شويل اختار محمد إبراهيم، صانع ألعاب الزمالك، المنتقل لصفوف مصر المقاصة، القميص رقم 20 لإرتدائه مع الفريق الفيومى خلال مشواره الكروي معهم.

محمد إبراهيم يحيى جماهير الزمالك جاء اختيار محمد إبراهيم للقميص رقم 20 تخليدا لذكرى شهداء نادي الزمالك فى أحداث الدفاع الجوى الشهيرة. Advertisements وانتقل محمد إبراهيم لصفوف مصر المقاصة، لمدة موسمين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد سداد 5 ملايين جنيه لنادي الزمالك، نظير الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب. ويتواجد محمد إبراهيم فى الوقت الحالي، بمعسكر فريق مصر المقاصة، حيث أنضم للفريق الفيومي بالأمس وشارك فى التدريبات الجماعية لأول مرة اليوم.

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