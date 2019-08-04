شكرا لقرائتكم مدرب الزمالك يقرر عدم خوض وديات قبل مواجهة ديكاداها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر طارق يحيى المدير الفني المؤقت للزمالك، عدم خوض مباريات ودية خلال الفتر الحالية قبل مباراة ديكاداها بطل الصومال المقرر لها يوم الأحد المقبل في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وجاء قرار طارق يحيى لعدم خوض مباراة ودية بسبب ضيق الوقت ويركز المدير الفني على الجوانب البدنية والفنية قبل المباراة المقبلة.
يشار إلى أن الزمالك خاض تدريبه صباح اليوم في جيمانيوم النادي على أن يخوض تدريب مسائي في الثامنة مساء اليوم على ملعب النادي.
ويحرص المدير الفني للزمالك على دراسة الفريق المنافس من أجل الاستعداد جيدا للقاء المرتقب أمام الفريق الصومالي لتحقيق الفوز بنتيجة مطمئنة.
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