مرتضى منصور يعلن التراجع عن ضم عمرو مرعى بسبب واقعة النجم

صرح مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، أنه تراجع عن جلب عمرو مرعى مهاجم بيراميدز خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما كان اللاعب على قرب خطوة من القلعة البيضاء.

أعلن رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية، أن أمير مرتضى المشرف على الكرة عقد جلسة مع عمرو مرعى وكانت الصفقة انتهت، موضحا أنه رفض إنهاء الصفقة خاصة وأن اللاعب سبق ومضي للزمالك قبل احترافه في النجم الساحلي، ولكن اللاعب تراجع وذهب لتونس، متابعا بانه يعرف قدرات وموهبة اللاعب إلا أنه لن يستطيع إتمام ضم اللاعب لنادي الزمالك بسبب تلك الحادثة.

وجأت صفقات الزمالك هذا الموسم كالأمطار الغزيرة وهي عشر صفقات واللاعبين هم: