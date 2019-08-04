رسميا.. الإسماعيلي يتعاقد مع ميسي العراق

كشف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بقيادة إبراهيم عثمان عن التعاقد مع اللاعب العراقي همام طارق المعروف باسم “ميسي العراق” خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان اللاعب قد تلقى العديد من العروض الخليجية المغرية، إلا أن الجهود المكثفة التي بذلها مدير التعاقدات وإدارة التسويق “محمد خلف” وجدية العرض ساهمت كثيرا في نجاح الفريق الأصفر وخطف اللاعب لصالحهم.

وكان الفريق الأصفر قد دخل في العديد من المفاوضات المكثفة مع اللاعب منذ فترة ليست بقليلة، وذلك بعد أن أعجب الجهاز الفني للفريق بإمكانيات اللاعب وقدراته وخبراته الفنية التي تعد إضافة جديدة للفريق.

ويخوض الإسماعيلي لقاء ودي عصر اليوم أمام فريق بور فؤاد، وكان قد كشف عن التعاقد مع اللاعب خليل حجي الملقب بـ”نيمار” لمدة 5 مواسم قادمة.