الإسماعيلي يعلن التعاقد مع خليل نيمار لمدة 5 مواسم

كشف النادي الإسماعيلي عن التعاقد مع اللاعب خليل حجي المعروف بـ”نيمار” بشكل رسمي لمدة 5 مواسم كاملة؛ حيث أنهى مسئولو الفريق الأصفر كافة الإجراءات اللازمة للتعاقد مع اللاعب.

ويبلغ نيمار من العمر 21 عاما، وهو أحد ناشئ فريق الزمالك؛ حيث انطلق بعدها مغادرا إلى إيطاليا ولعب فترة بفريق روما الإيطالي، بينما لم يكتب له النجاح هناك نظرا لوائح وقوانين الاحتراف الخاصة باللاعبين الناشئين، ليخوض بعدها فترى بين صفوف فريق زيروخ السويسري، ومن ثم ينضم إلى فريق فاتيما البرتغالي، ليحترف مؤخرا بين صفوف النجم الساحلي التونسي لفترة قصيرة.

ويستعد الفريق الأصفر لخوض لقاء بور فؤاد الودي في عصر اليوم الأحد، كما يستعد لخوص مباراة أهلي بنغازي الليبي في 6 سبتمبر القادم بدور الـ32 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.