الأهلي يستقر على عدم رحيل علي معلول للإمارات في الميركاتو الصيفي

تلقي مجلس إدارة النادي الأهلي عرضا مغريا من أحد الأندية الإماراتية لرحيل اللاعب التونسي علي معلول خلال الميركاتو الصيفي الجاري، الأمر الذي رفضته إدارة الفريق دون مناقشته من الأساس؛ حيث يري النادي أن الفريق بحاجة إلى خدمات اللاعب الفنية خاصة وأنه يعتبر من لاعبي الفريق الأساسيين في الوقت الراهن بعد المستوي الطيب الذي ظهر به خلال الموسم المنصرف.

وبالرغم من كون اللاعب مدافعا، إلا أنه تمكن من إحراز 8 أهداف وصناعة 8 أهداف أخري، مما جعله من أهم العناصر التي ساعدت في حسم المارد الأحمر لبطولة الدوري الممتاز لهذا الموسم والتتويج باللقب.

وكان معلول قد تلقي عدة عروض خلال الفترة الأخيرة من بينها عرض الأهلي السعودي، إلا أن إدارة المارد الأحمر متمسكة باللاعب، في الوقت الذي يدرس فيه معلول الاستمرار بين صفوف الفريق الأحمر لحين الاعتزال.