CupSeason يلا شوت ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر 4:00 PM مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي...

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مشاهدة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم الأحد في تمام الساعة 4:00 عصرًا بتوقيت القاهرة، والساعة 5:00 مساءًا بتوقيت السعودية على بي إن سبورت إتش دي 1، ليفربول يسعى للفوز بأول بطولة في الموسم الجديد، بعد أن أنهى الموسم الماضي بطلًا لدوري أبطال أوروبا بعد الفوز على برشلونة وتوتنهام في قبل النهائي والنهائي، يوتيوب ليفربول ومانشستر سيتي إتش دي كورة.

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