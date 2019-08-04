بالترددات .. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم في كأس الدرع الخيرية مباشر...

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر السيتي اليوم في الدرع الخيرية، تنقل قناة بي إن سبورتس المشفرة مباراة ليفربول اليوم حصرياً على النايل سات بالتعليق العربي، والتي تبدأ في الساعة 16:00 بتوقيت القاهرة، وهي قاصرة على المشتركين فقط، لكن تبرز مجموعة من القنوات المجانية على أقمار صناعية أخرى مثل هوتبيرد واسترا وغيرها يمكنكم من خلالها مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي مجاناً اليوم.
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم
مباراة ليفربول ومانشستر سيتي تأتي ضمن افتتاح مباريات الموسم الجديد في انجلترا، وقبل أقل من اسبوع على بداية منافسات الجولة الأولى من البريميرليغ، وهي مباراة تجمع بين بطل الدوري وبطل الكأس في أنجلترا، ولكن تلك المرة تختلف الظروف بعد نجاح السيتي في التتويج باللقبين، ليمنح الاتحاد الأنجليزي ليفربول الحق في المشاركة في تلك المواجهة بصفته وصيف البريميرليغ، ويمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول والسيتي اليوم من خلال ضبط ترددات القنوات الناقلة للقاء بالأسفل.
- قناة IRIB Varzesh /على التردد 11881 أفقي وعلى معدل الترميز، 27500 / القمر الصناعي ARABSAT.
- قناة Rai 1 على التردد، 11766 عمودي وعلى معدل الترميز، 27500 / القمر الصناعي، Hot Bird 1-6.
- قناة Rah-e-Farda على التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر الصناعي، Afghansat
- قناة Idman / على التردد، 11169 أفقي و معدل الترميز، 20400 / القمر الصناعي، AzerSpace 46°E.
- قناة CBC SPORT HDعلى التردد، 11135 أفقي و معدل الترميز، 27500 / القمر الصناعي AzerSpace 46°E.