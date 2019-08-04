المان يونايتد يغري باولو ديبالا ب ١٠ مليون جنيه استرليني

يبدأ نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للسماح بالمتطلبات المادية للأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، لاستكمال في إبرام الصفقة سوف ينتقل بموجبها البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد إلى صفوف السيدة العجوز.

ودخل الناديان الإيطالي والانجليزي في مفاوضات خلال الأيام السابقة، حسم صفقة تبادلية تدعم هجوم الفريقين، إلا أن ديبالا طلب ضمانات قبل الموافقة على الانتقال، تتعلق بدقائق اللعب، وكذلك بالراتب الشخصي.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن مانشستر يونايتد يوافق على منح المهاجم الأرجنتيني 10 ملايين جنيه إسترليني، وينتظر النادي الإنجليزي رد مسؤولي ديبالا على العرض، قبل التقدم في خطوات إنهاء الصفقة التبادلية.

وكان لوكاكو علي قرب من التوقيع إلى نادي إنترناسيونالي الإيطالي، قبل انضمام يوفنتوس على خط الاتصالات، وأغرى الأخير نظيره مانشستر يونايتد بالحصول علي خدمات المهاجم الأرجنتيني في صفقة تبادلية، للموافقة على انتفال لوكاكو إلى تورينو.