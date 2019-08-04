نتيجة مباراة ليفربول ومان سيتي في كأس الدرع الخيرية Liverpool vs Man city

نعرض لزوارنا الكرام نتيجة مباراة ليفربول ومان سيتي في كأس الدرع الخيرية، حيث ينتظر عشاق الكرة الإنجليزية لقاء اليوم بين العملاقين الكبيرين ليفربول ومان سيتي في إفتتاحية الموسم الكروي الجديد 2019/2020، وستقام فعاليات لقاء اليوم بين الريدز والمان سيتي على لقب كأس الدرع الخيرية على أرضية ستاد ويمبلي الشهير في العاصمة لندن.

وسنقوم عبر موقعنا بمتابعة مجريات لقاء اليوم بين ليفربول ومان سيتي لحظة بلحظة، فتابعونا.

نتيجة مباراة ليفربول ومان سيتي في كأس الدرع الخيرية

يدخل فريق ليفربول لقاء اليوم بقيادة الدرب الألماني يورجن كلوب برغبة كبيرة في تحقيق الفوز والظفر بأول ألقاب الفريق للموسم الكروي الجديد، حيث استطاع الفريق العودة إلى منصات التتويج مرة أخرى في الموسم الماضي حيث حقق لقب دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على فريق توتنهام بنتيجة 2/0 بقيادة النجم المصري محمد صلاح، ويسعى فريق ليفربول للعودة للسيطرة على الكرة الإنجليزية في هذا الموسم الجديد والبداية اليوم مع كأس الدرع الخيرية.

على الجانب الآخر يسعى فريق مان سيتي بقيادة المدرب الأسباني بيب جوارديولا لتحقيق اللقب للتأكيد على سيطرة الفريق على الكرة الإنجليزية في الفترة الأخيرة، حيث استطاع الفريق أن يحصل على الألقاب الأربعة المحلية داخل إنجلترا في سابقة لم تحدث من قبل.

موعد مباراة ليفربول ومان سيتي والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة لقاء اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة عصرا بتوقيت الجزائر.

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وتنقل مباراة اليوم على الهواء مباشرة عبر قناة beIN sport hd1، وكذلك عبر تطبيق beIN connect، ويقوم بالتعليق على مجريات اللقاء المعلق المتألق خليل البلوشي.

يذكر أن فريق ليفربول قد فاز بلقب الدرع الخيرية 15 مرة من قبل، في حين حصد فريق مان سيتي لقب البطولة 6 مرات.

وسنقوم عبر موقعنا بمتابعة مباراة اليوم لحظة بلحظة، فتابعونا.