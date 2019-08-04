بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي كورة ستار كورة لايف kora live مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث...

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مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر يلا شوت yalla shoot تكتيك كورة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي الاسطورة للبث المباشر beIN يوتويب تويتش، وتُقام المباراة الساعة الثانية ظهراً بتوقيت جرينتش والثالثة بتوقيت تونس والجزائر والرابعة بتوقيت جمهورية مصر العربية والخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية والسادسة بتوقيت الإمارات، وُنقل عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق صوتي من خليل البلوشي من طاقم مُعلقي شبكة قنوات بي إن سبورت.

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بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وليفربول كورة ستار كورة أون لاين KORA EXTRA ليفربول ومانشستر سيتي yalla shoot كورة جون بدون تقطيع أسرع رابط للبث المباشر الاسطورة، وقد لعب ليفربول أمام السيتي في 54 مباراة فاز ليفربول في 25 وتعادل في 20 مباريات وخسر في 9 مباريات، ولكن تلك النسبة على وشك التغيير بعد قيادة جوارديولا للفريق الذي قاده للفوز بالعديد من الألقاب، ويخشى كلوب من غياب ماني الجناح المؤثر للفريق عن المباراة لكنه استعادة تشامبرلين وصلاح وفيرمينيو.

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