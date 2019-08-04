شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوقع عقود ضم إمام عاشور اليوم من غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوقع مسئولو نادى الزمالك، اليوم الأحد، عقود ضم إمام عاشور صانع ألعاب فريق غزل المحلة فى جلسة بين الطرفين، وذلك فى إطار رغبة النادى الأبيض فى إتمام إجراءات إنهاء الصفقة رقم 11 فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية للفريق الأبيض.

ويأتى توقيع عقود انتقال إمام عاشور للزمالك ليصبح الصفقة رقم 11 لقلعة ميت عقبة بعد ضم 8 لاعبين جدد هم محمد أوناجم، أشرف بن شرقى، محمد صبحى، محمد عواد، محمد أبو جبل، محمد عبد الشافى، إسلام جابر، كريم بامبو، بجانب عودة الثنائى شيكابالا ومصطفى محمد للفريق الأبيض.

وكان الزمالك قد توصل لاتفاق مع حرس الحدود لقطع إعارة اللاعب من المحلة إلى حرس الحدود التى كانت ستنتهى بنهاية الموسم المقبل، وأجرى مسئولى القلعة البيضاء مفاوضات مع المحلة، عرض خلالها الحصول على خدمات اللاعب من المحلة مقابل 12 مليون جنيه، ويرغب مسئولو الغزل تقاضى 15 مليوناً لإتمام الصفقة، ومن المقرر أن تحسم الجلسة المنعقدة فى الوقت الجارى القيمة النهائية للصفقة المقرر إتمامها اليوم.