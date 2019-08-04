شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يدخل معسكرا مغلقا لمدة 3 أيام بقلعة ذئاب الجبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، تحت القيادة الفنية لعماد النحاس، معسكرا مغلقا لمدة ثلاثة أيام تبدأ من اليوم الأحد فى مقر النادى بالجبل الأخضر.

ويخوض الفريق تدريباته على فترتين صباحية ومسائية داخل المعسكر وذلك فى إطار استعدادات ذئاب الجبل للموسم الجديد.

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يذكر أن المقاولون العرب أنهى الموسم الماضى فى المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 48 نقطة بعد الخسارة في المباراة الأخيرة أمام النادي الأهلي بثلاثية مقابل هدف.

كان الفريق قد بدأ التدريبات الجعة الماضية بعد انتهاء أجازة العشرة أيام التي حصل عليها لاعبو المقاولون.