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سليمان والشناوى وأيمن أشرف ينتظمون فى تدريبات الأهلى غداً

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظم الثلاثي وليد سليمان ومحمد الشناوى وأيمن أشرف، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم، فى مران الفريق غدا، الاثنين، بعد انتهاء راحتهم السلبية اليوم.

وكان الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي قد منح اللاعبين الدوليين راحة سلبية إضافية عن الفريق الذى عاد لاستئناف تدريباته الجمعة الماضى.

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ويستعد الأهلي لمواجهة فريق «اطلع برة»، بطل جنوب السودان يوم 11 أغسطس الجارى فى ذهاب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال أفريقيا.

 

 

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