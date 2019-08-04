محمد إبراهيم يرتدى القميص رقم 20 فى المقاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر محمد إبراهيم، صانع ألعاب الزمالك السابق المنتقل حديثاً لمصر المقاصة، ارتداء القميص رقم 20 مع الفريق الفيومى وهو أول رقم ارتداه فى الأبيض عند تصعيده من قطاع الناشئين للفريق الأول. وانضم محمد إبراهيم للمقاصة مؤخرا لمدة موسمين فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد موافقة الزمالك على بيعه للفريق الفيومى. وانتظم محمد إبراهيم فى معسكر الفريق الفيومى بالأمس استعدادا للموسم الجديد وشارك فى التدريبات لأول مرة اليوم.

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