شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر توحيد الكرة فى جميع أقسام الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم توحيد الكرة المستخدمة فى مباريات مسابقة الدورى العام بأقسامه المختلفة، وتم تكليف حمادة زاهر مدير التسويق بالاتحاد بمكاتبة شركة الملابس الرياضية العالمية والمبرم معها عقد اتفاق مبدئى لتوريد العدد المناسب من الكرات لاحتياجات الأندية المشاركة فى المسابقة دعما من الاتحاد.

كما سيتم الاتفاق مع الشركة العالمية على إتاحة عدد آخر من نوعية الكرة نفسها للشراء فى حال رغبة أى ناد للزيادة منها.

وكانت أندية القسم الممتاز فى المسابقة قد وافقت على هذا المقترح فى اجتماعها أمس بمقر الاتحاد.