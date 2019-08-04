شاهد.. وصلة رقص لـ دونجا فى معسكر بيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر عمر جابر، ظهير أيمن فريق بيراميدز، فيديو لنبيل دونجا زميله بالفريق أثناء قيامه بالرقص على أنغام المهرجانات الشعبية داخل معسكر بيراميدز المقام حالياً استعداداً للموسم الجديد.
ويخوض بيراميدز سلسلة من المباريات الودية فى الفترة الحالية استعداداً للموسم المقبل، ويحاول الفرنسى ديسابر المدير الفنى للفريق تجربة اللاعبين الجدد الذى تعاقد معهم مجلس إدارة الفريق لإيجاد التوليفة المناسبة قبل انطلاق الموسم المقبل والمشاركة بالكونفيدرالية الأفريقية .
يذكر أن بيراميدز احتل المركز الثالث بالدورى العام الماضى برصيد 70 نقطة خلف الأهلى صاحب اللقب برصيد 80 نقطة . والزمالك الذى حل وصيفا برصيد 72 نقطة .
دونجا
دونجا
دونجا
دونجا
دونجا
دونجا
دونجا
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