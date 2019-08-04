سوبر كورة يرصد رقص نجم الزمالك أحمد زيزو فى حفل زفافه بالمنيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد حفل زفاف لاعب نادى الزمالك أحمد سيد زيزو توافد أعداد كبيرة من المواطنين على قاعة الزفاف الذى عقد بأحد فنادق المنيا، مساء السبت، بحضور المئات من محبى اللاعب وأبناء المحافظة وأقاربه، وفي غياب ملحوظ لأصدقاء اللاعب. ويعد زيزو نجل لاعب نادى المنيا السابق مصطفى زيزو، كما سبق للاعب اللعب فى نادى موريرينسى البرتغالى قبل انتقاله لصفوف الزمالك لمدة 3 سنوات. لمشاهدة فيديو رقص نجم الزمالك أحمد زيزو فى حفل زفافه عبر سوبر كورة .. اضغط هنا Advertisements

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