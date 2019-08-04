شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يشكل لجنة "شئون مدربين" فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو اتحاد الكرة، برئاسة ثروت سويلم المدير التنفيذى والقائم بأعمال رئيس الجبلاية، على تشكيل لجنة "شئون مدربين" أسوة بلجنة شئون اللاعبين للعمل على الفصل وحل النزاعات والمشاكل التى تقع بين أى مدرب ونادٍ.

ويدرس الاتحاد المصرى لكرة القدم تشكيل لجنة شئون المدربين برئاسة أحد رموز التدريب وخبرائها، تكون مهمتها الفصل فى المنازعات التى تنشأ بين الأندية والمدربين، إضافة إلى تقنين أوضاع الأجهزة الفنية، خاصة أن الاتحاد قرر توثيق عقود جميع الأجهزة الفنية والإدارية، أسوة باللاعبين، كما سيتم استقطاع جزء من رسوم التوثيق لصالح صندوق قدامى اللاعبين، ومن المقرر أن تقوم اللجنة بتحديد رسوم القيد فور الإعلان عن تشكيلها .

كما ستعنى اللجنة بدراسة كل المقترحات الخاصة بعمل المدربين، وفى مقدمتها عدم السماح بانتقال المدير الفنى إلى ناد آخر فى موسم واحد، إلا إذا كان الفسخ من جانب النادى يحق الانتقال مرة واحدة

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وغيرها من ضوابط لتحديث المنظومة، بالإضافة إلى دراسة عدة عروض للتأمين على الأجهزة الفنية، بالتنسيق مع د محمود سعد المدير الفنى للاتحاد .