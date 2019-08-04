عبده عبد الوهاب يطير فجر غد إلى مقدونيا لرئاسة بعثة ناشئى اليد فى المونديال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغادر عبده عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، فجرغد الاثنين إلى مقدونيا لرئاسة بعثة الناشئين مواليد 2000 فى كأس العالم المقرر انطلاقه الثلاثاء المقبل. وأكد عبد الوهاب أنه سيتوجه إلى مقدونيا فجر الاثنين وتحديدا فى تمام الساعة الثالثة. Advertisements ويتواجد منتخب ناشئى اليد بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد فى معسكر مغلق بصربيا استعدادا لهذه البطولة من أجل تحقيق حلم الحصول على ميدالية، مثل منتخب الشباب الذى توج مؤخرا ببرونزية مونديال إسبانيا. ويقع منتخب ناشئى اليد ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلا من فرنسا والسويد والمجر وكندا وتايوان.

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