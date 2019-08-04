شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. ملعب التتش يكشف عرض رحيل لاسارتى وتكرار سيناريو كهربا مع الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل "سوبر كورة" برامجه الرياضية التى تهدف لوضع القارئ والمهتمين بالشأن الكروى، فى قلب أى حدث، وإمداده بالجانب المعلوماتى الموثق من مصادره الرسمية، التى تشمل جميع الأندية المصرية.

Advertisements

وفى ثامن حلقات "ملعب التتش"، وهو البرنامج المختص بأخبار النادى الأهلى والكواليس الخاصة بشأن كل ما يدور داخل القلعة الحمراء، والمذاع أسبوعيًا عبر سوبر كورة، يستضيف البرنامج فى ثامن حلقاته الدولى التونسى على معلول نجم الأهلي هذا الموسم، وهدافه ومفتاح فوزه الأول ببطولة الدورى العام.

ويكشف ملعب التتش وصول عرض خيالى للأوروجويانى مارتن لاسارتى للرحيل عن قيادة الأهلي وموقفه النهائى مع الاستمرار مع الفريق الأحمر، كما يلقى البرنامج الضوء على محاولة الزمالك تكرار سيناريو كهربا مع أحمد الشيخ نجم الفريق الأحمر لرد الصفعة.

لمشاهدة الحلقة الجديدة من ملعب التتش عبر سوبر كورة .. اضغط هنا