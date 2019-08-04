شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلى لـ صادق فى تدريبات الإسماعيلى بفرمان طبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينفذ محمد صادق، صانع ألعاب الإسماعيلى، برنامجا تأهيليا تحت إشراف الجهاز الطبى، فى ظل شعوره ببعض الالتهابات منذ الموسم الماضى. Advertisements ويستعد الإسماعيلى لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى مطلع سبتمبر المقبل ضمن منافسات دور الــ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، فضلا عن خوض منافسات النسخة الجديدة لمسابقة الدورى المحلى. وتعاقد الإسماعيلي مع بيكيتى سيلفا وخليل نيمار وهمام طارق وأحمد مدبولي فضلا عن تحويل إعارة شيلونجو ودونجا لبيع نهائي.

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