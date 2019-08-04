تعرف على تفاصيل بطولة دمياط الدولية للشطرنج السريع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالتعاون بين منطقة دمياط للشطرنج ومكتبة مصر العامة بدمياط، تقام بطولة دمياط الدولية للشطرنج السريع يوم الجمعة المقبل، تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط. وتعتبر البطولة مصنفة دولياً وتخضع لقوانين ولوائح الاتحاد الدولى للشطرنج ومفتوحة للمشاركة من جانب جميع اللاعبين. وتقام البطولة بالنظام السويسرى 9 جولات شطرنج سريع رابيد 10 دقائق للدور مع إضافة 5 ثوان لكل نقلة.

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