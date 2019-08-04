شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يطمئن على ترتيبات استقبال بطل جنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، جلسة تنسيقية مع سمير عدلى المدير الإدارى بالفريق للاطمئنان على كافة الإجراءات الخاصة باستقبال بعثة فريق «اطلع برة»، بطل جنوب السودان الذى يستعد لمواجهة الأهلي يوم 11 أغسطس الجارى فى ذهاب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال أفريقيا.
وأكد الجهاز الفنى أن بعثة الفريق السودانى ستصل مصر قبل المباراة بـ«72 ساعة»، حيث تقرر خوض مباراتي الذهاب والإياب في مصر، بعد الاتفاق على هذا الأمر مع الجانب السوداني.
ويواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمباراة بطل جنوب السودان المقبلة.
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