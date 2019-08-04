شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقترب من ضم إسلام سالم لاعب سلة الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب مسئولو نادى الزمالك من التعاقد مع إسلام سالم لاعب فريق سلة الجزيرة السابق والمنتخب لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم الجديد.

وتم الاتفاق على توقيع اللاعب على عقود الانتقال للسلة البيضاء لمدة موسمين، على أن يتم الإعلان عن الصفقة رسميا خلال الساعات المقبلة.

وتعاقد الزمالك مع كريم الدهشان ومصطفى مشعل، لاعبى سلة الأهلى السابقين، على أن يكون سالم ثالث الصفقات فى الموسم الجديد.

يذكر أن الزمالك توج ببطولة الدورى السوبر بالتغلب على الجزيرة فى المباراة الفاصلة، بعد غياب دام 12 عاما، بقيادة عصام عبد الحميد.