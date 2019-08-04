برنامج بدنى لبيكيتى سيلفا مع الإسماعيلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع الجهاز الفني للنادي الاسماعيلي بقيادة محمود جابر برنامج بدني مكثف لتجهيز الغيني بيكيتي سيلفا صانع ألعاب الشعلة السعودي والوافد الجديد للدراويش. Advertisements وشهد مران الإسماعيلى مساء أمس عودة الغينى بيكتى لتدريبات الفريق الأول ، بعد طلبه السفر لبلاده فى رحلة استمرت عدة أيام من أجل الحصول على متعلقاته الشخصية. وخاض الوافد الجديد تدريبات خفيفة شملت الجرى حول الملعب. وتعاقد الدراويش مع اللاعب بعد تألقه اللافت النظر ، ضمن صفوف منتخب بلاده فى كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التى احتضنتها مصر مؤخرا.

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