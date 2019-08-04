الخطوة الأولى.. آل الشيخ يعلن المدرب الجديد لألميريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

أعلن نادي ألميريا الإسباني رسميًا عن تعيين البرتغالي بيدرو إيمانويل مديرًا فنيًا للفريق، في الخطوة الأولى، بعد انتقال ملكيته للسعودي تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضية السعودية السابق.

وكان النادي الإسباني قد أعلن مساء أمس السبت عن إنهاء التعاقد مع المدير الفني الإسباني أوسكار فيرنينديز، الذي قاد الفريق للمركز العاشر في دوري الدرجة الثانية الإسباني بالموسم الماضي.

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وتألق إيمانويل على مقعد القيادة الفنية لفريق التعاون السعودي خلال الموسم الماضي، حيث قاد الفريق للتتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين، كما قاده للتأهل إلى دوري أبطال آسيا، بعد احتلال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز.

وكان إيمانويل هدفًا للعديد من الأندية العربية الكبرى، بعد تألقه مع التعاون، حيث ربطته تقارير بالتعاقد مع ناديي العين الإماراتي والزمالك المصري.

وبدأ المدير الفني البرتغالي البالغ من العمر 44 عامًا مشواره التدريبي عام 2010، عندما عمل مدربًا مساعدًا في الجهاز الفني لفريق بورتو البرتغالي، قبل تدريب فريقي أكاديميكا وأروكا البرتغاليين، ثم أبولون ليماسول القبرصي، إستوريل البرتغالي والتعاون السعودي.