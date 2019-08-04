الأهلي: صعوبة مواجهة "اطلع بره" تكمن في غموضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

أكد محمد يوسف، المدرب العام للأهلي صعوبة مباراة "اطلع بره" بطل جنوب السودان في ذهاب الدوري التمهيدي من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي بنظيره "اطلع بره" في 11 أغسطس الجاري بذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

وقال يوسف: "صعوبة المباراة تكمن في غموض المنافس الذي يبقى فريقًا مجهولًا بالنسبة لنا؛ لذلك نسعى لدراسته بشكل جيد لرصد نقاط القوة والضعف في صفوفه من أجل التحضير للمباراة بشكل جيد".

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وأوضح: "الجهاز الفني يسعى للوقوف على كل كبيرة وصغيرة في الفريق المنافس؛ للاستعداد له وتجنب المفاجآت؛ لأن الفريق المجهول تبقى مواجهاته دائمًا محفوفة بالمخاطر، خاصة أنه لن يكون كتابا مفتوحا، كما هو الحال مع أي فريق معروف نواجهه".

وأوضح يوسف: "الأهلي يحترم جميع منافسيه؛ سواء على الصعيد المحلي أو الإفريقي، كما أن التعامل مع كل المباريات يكون بأقصى درجة من التركيز والتقدير للمنافسين".

وشدد المدرب العام للأهلي على أهمية مباراة الذهاب: "تبقى مباراة الذهاب مهمة للغاية، ويسعى الجهاز الفني للفوز بها وتحقيق نتيجة جيدة قبل لقاء الإياب".

واختتم يوسف: "خوض مباراتي الذهاب والعودة في مصر يبقى أمرا إيجابيا للفريق، ويجنبنا مشقة السفر إلى جنوب السودان، وما يترتب عليه من إرهاق للاعبين، ولذلك نسعى لاستغلال هذا الأمر؛ وحسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي مبكرًا".