مقترح لمنع المدرب من قيادة ناديين في الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانا يعلن خلاله أنه يدرس تشكيل لجنة شئون المدربين برئاسة أحد رموز التدريب وخبرائها، مشيرًا إلى أن هناك مقترح يمنع أي مدير فني من قيادة ناديين في موسم واحد بشرط.

"يدرس الأتحاد المصري لكرة القدم تشكيل لجنة شئون المدربين برئاسة أحد رموز التدريب وخبرائها تكون مهمتها الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأندية والمدربين ، إضافة إلى تقنين أوضاع الأجهزة الفنية، خاصة أن الأتحاد قرر توثيق عقود جميع الأجهزة الفنية والإدارية، أسوة باللاعبين."

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"كما سيتم استقطاع جزء من رسوم التوثيق لصالح صندوق قدامي اللاعبين، ومن المقرر أن تقوم اللجنة بتحديد رسوم القيد فور الإعلان عن تشكيلها."

"كما ستعنى اللجنة بدراسة كل المقترحات الخاصة بعمل المدربين، وفي مقدمتها عدم السماح بانتقال المدير الفني الي ناد آخر في موسم واحد، إلا إذا كان الفسخ من جانب النادي يحق الانتقال مرة واحدة، وغيرها من ضوابط لتحديث المنظومة، بالإضافة إلى دراسة عدة عروض للتأمين علي الأجهزة الفنية، وذلك بالتنسيق مع د. محمود سعد، المدير الفني للاتحاد."

يذكر أن لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت انطلاق النسخة الجديدة من الدوري المصري الممتاز (2019-20) يوم 19 سبتمبر المقبل، بعد 24 ساعة من مباراة السوبر (2017-18) بين الأهلي والزمالك.