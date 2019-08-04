الخليج 365 يكشف أرقام قمصان لاعبي الزمالك الجدد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تنازل يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الزمالك عن قميصه الذي كان يرتديه في الموسم الماضي بالرقم 10 لصالح العائد الجديد محمود عبدالرازق شيكابالا، أحد أيقونات القلعة البيضاء.

وعاد شيكابالا إلى الزمالك بعد خوض تجربتين احترافيتين على سبيل الإعارة إلى أبولون سميرني اليوناني والرائد السعودي.

وقرر أوباما ارتداء القميص الذي يحمل الرقم 20، الذي كان يرتديه محمد إبراهيم قائد الزمالك السابق، والذي تم عرضه للبيع بعد مباراة القمة لينتقل رسميا إلى صفوف مصر المقاصة.

كما حصل محمد عبدالسلام مدافع الفريق على القميص الذي يحمل الرقم 2 بدلا من 34.

وكان الزمالك تعاقد مع الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، بجانب إسلام جابر ومحمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي ومحمد عبدالشافي وكريم بامبو، كما استعاد خدمات الثنائي مصطفى محمد ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" بعد نهاية إعارتهم.

واقترب الزمالك من التعاقد رسميا مع إمام عاشور لاعب وسط حرس الحدود، كما يتفاوض النادي حاليا مع وادي دجلة للحصول على خدمات محمد عبدالعاطي.

ويستعج الزمالك، صاحب المركز الثاني في الدوري المصري الموسم الماضي، لمواجهة فريق ديكاداها بطل الصومال يوم الأحد المقبل في الدور التمهيدي للنسخة الجديدة من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ونستعرض في القائمة التالية أرقام قمصان لاعبي الزمالك الجدد في موسم (2019-2020):

- محمد أبو جبل "1".

- شيكابالا "10".

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- أشرف بنشرقي "11".

- مصطفى محمد "15".

- كريم بامبو "18".

- محمد عبدالشافي "19".

- يوسف أوباما "20".

- محمد عواد "21".

- إسلام جابر "26".

- محمد أوناجم "27".

- محمد صبحي "31".