طارق يحيى يقرر.. لا وديات للزمالك قبل مواجهة بطل الصومال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

رفض طارق يحيى، المدير الفني المؤقت للزمالك، خوض مباريات ودية خلال الفترة الحالية استعدادًا لمواجهة فريق ديكاداها، بطل الصومال.

وسيواجه الزمالك نظيره بطل الصومال يوم الأحد المقبل في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد (2019-20).

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جاء رفض المدير الفني للفريق لخوض مباراة ودية بسبب ضيق الوقت، ويركز المدير الفني على الجوانب البدنية والفنية قبل المباراة المقبلة.

وكان الفريق خاض تدريبه صباح اليوم الأحد في جيمانزيوم النادي، على أن يخوض تدريبا مسائيًا في الثامنة مساءً على ملعب النادي.

ويحرص المدير الفني على دراسة الفريق المنافس من أجل الاستعداد جيدا للقاء المرتقب أمام الفريق الصومالي لتحقيق الفوز بنتيجة مطمئنة.