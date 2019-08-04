محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
يخوض الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي أول مباراة له في الموسم الجديد (2019-2020) حين يواجه مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الأحد.
ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول على "يوتيوب" فيديو لجميع أهداف صلاح في موسم 2018/2019، بداية من هدفه الأول في شباك وست هام، وحتى ركلة جزاء نهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام.
وحصل صلاح خلال الموسم الماضي على جائزة الحذاء الذهبي للمرة الثانية على التوالي كهداف للبريمرليج برصيد 22 هدفا، بالتساوي مع زميله السنغالي ساديو ماني والجابوني بيير إمريك أوباميانج مهاجم آرسنال.
يذكر أن صاحب الـ27 عامًا واجه مانشستر سيتي في ست مناسبات سابقة بقميص ليفربول، ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف أمام الفريق السماوي، بواقع هدفين في دوري الأبطال وهدف في الدوري الإنجليزي.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل ظهوره الأول.. شاهد جميع أهداف صلاح في الموسم الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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