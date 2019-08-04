رئيس الزمالك: صفقات الأهلي عُرضت عليّ ورفضتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد رئيس نادي الزمالك أن الصفقات التي أبرمها الأهلي هذا الصيف بضم محمود متولي من الإسماعيلي ومحمد مجدي "أفشة" من بيراميدز عُرضت عليه قبل إتمامها رسميا لصالح الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الجارية.

وقال رئيس الزمالك، في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" عبر قناة "المحور" صباح الأحد: "رفضت التعاقد مع أفشة بعد عرضه على الزمالك من وكلائه منذ أيام قليلة، حيث أكدت لهم أنني لست في حاجة لخدماته".

وأضاف: "محمود متولي أيضًا عُرض علينا (فوق البيعة) ضمن صفقة الحارس محمد عواد المنتقل حديثًا للزمالك، لكني قلت إنني لا أحتاجه بعد تعرضه لإصابات متعددة بقطع في الرباط الصليبي، ولدينا من هو أفضل منه".

من جانبه، أشار رئيس الزمالك إلى أنه هو من تراجع عن ضم عمرو مرعي مهاجم نادي بيراميدز، مؤكدًا أن عمر جابر الظهير الأيمن للفريق كان يرغب في الانتقال للزمالك لكن إدارة بيراميدز رفضت التفريط في خدماته.

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وأوضح: "مرعي عقد جلسة مع أمير مرتضى (المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك) وأعلن رغبته في الانتقال للزمالك، لكني رفضت إتمامها لأنه سبق ووقع للزمالك قبل أن يتراجع ويرحل إلى النجم الساحلي التونسي".

وأكمل: "أحترم قدرات عمرو مرعي وموهبته إلا أنني اعترضت على انتقاله للزمالك بسبب تلك الواقعة، وبالتالي صفقة اللاعب لم تفشل كما يتردد عبر وسائل الإعلام، أنا من تراجعت عن إتمامها رسميًا".

وتحدث رئيس الزمالك عن أسباب تعطل صفقة التعاقد محمد عبدالعاطي لاعب وادي دجلة قائلا: "صديقي ماجد سامي (رئيس النادي) طلب 30 مليون جنيه وثلاثة لاعبين للتفريط في اللاعب، وليس لدينا مشكلة في هذا".

وواصل: "لكن ماجد سامي يريد وضع بنود في العقد تقضي بحصول وادي دجلة على خمسة ملايين جنيه مع كل هدف يحرزه عبدالعاطي مع الزمالك أو تتويجه ببطولة، فاعترضت وقلت له إنني لا أتعاقد مع ميسي مع احترامي للاعب ".

وأتم رئيس الزمالك قائلا: "أتمنى أن يهدي الله ماجد سامي وتكلل المفاوضات بالنجاح، خاصةً أن جميع صفقاتنا نسددها نقدًا، بينما يقوم الأهلي بدفع أموال صفقاته على النوتة، نادي الزمالك أصبح غنيًا بعد قضائي على الفساد".