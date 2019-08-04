رسمياً.. ميلان يضم الجزائري بن ناصر

قال ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد، إنه ضم لاعب وسط الجزائر إسماعيل بن ناصر الذي قاد منتخب بلاده للفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية الشهر الماضي في مصر.
وأوضح ميلان عبر موقعه الإلكتروني، أن بن ناصر، القادم من صفوف منافسه المحلي إمبولي، وقع على عقد يمتد حتى 2024.
ونال بن ناصر (21 عاماً) جائزة أفضل لاعب في كأس الأمم الأخيرة بعد أن لعب دوراً بارزاً في تحقيق الجزائر للقب بعد غياب 29 عاماً.
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