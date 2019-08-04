فالفيردي: برشلونة سيختبر قوته أمام آرسنال

أكد مدرب فريق برشلونة، إرنستو فالفيردي، اليوم السبت، أن لاعبيه لديهم الرغبة في العودة، وبدا واثقاً من أن الفريق سيظهر بصورة جيدة خلال مواجهة آرسنال الإنجليزي غداً الأحد في بطولة جوان غامبر الودية.
وقال المدرب الإسباني: “لدينا الرغبة في العودة لملعبنا والتواصل مع جماهيرنا.. اللاعبون يرغبون في العودة والقيام بذلك بصورة جيدة وأداء قوي أمام آرسنال”.
وأشاد فالفيردي بفريق آرسنال قائلاً: “إنه منافس صعب للغاية، ومستعد أكثر منا، لأنه سيبدأ مسابقة الدوري قريباً”.
وحول مدرب الفريق اللندني، أوناي إيمري، قال فالفيردي إنه “يعرفه جيداً، وإنه يضيف قوة كبيرة للفرق التي يقودها، بجانب أن هذه الفرق دائماً ما تحاول اللعب والضغط”.
واختتم مدرب “البلوغرانا” حديثه قائلاً: “في بطولة جوان غامبر تكون الأجواء دائماً جيدة للغاية، والمشجعون متعطشون لكرة القدم بعد أشهر من التوقف.. نأمل في أن تكون هذه المباراة بمثابة احتفالية”.
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