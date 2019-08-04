رسميًا .. بيدرو إيمانويل مدير فني لفريق ألميريا

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أعلن نادي ألميريا الإسباني رسميًا عن تعيين البرتغالي بيدرو إيمانويل مديرًا فنيًا للفريق خلال الموسم المقبل.
ونشر النادي الإسباني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"،مقطع فيديو للترحيب بالمدير الفني الجديد، معلقًا "مرحبًا بيدرو إيمانويل".
وكان بيدرو مدير فني للتعاون السعودي خلال الموسم الماضي، وقاده
يذكر أن نادي ألميريا الإسباني، إنتقلت ملكيته إلى تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضية السعودية ومالك بيراميدز السابق.
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