مويس كين: سعيد بالانضمام إلى إيفرتون وأتطلع معه للمستقبل

أكد مويس كين، لاعب يوفنتوس الإيطالي السابق، المنضم حديثًا إلى صفوف إيفرتون، سعادته بالانضمام للفريق الإنجليزي.

أعلن نادي إيفرتون، اليوم الأحد، عن انضمام الشاب الإيطالي كين، إلى صفوف الفريق لمدة

5 سنوات.

قال كين في تصريحات للموقع الرسمي للنادي "فخور جدًا وأتشرف بارتداء قميص إيفرتون، وسأبذل قصارى جهدي لهذا الفريق".

تابع: "كنت مقتنعًا بالتوقيع لإيفرتون، فهو يتطلع إلى المستقبل وأنا كذلك، وأعرف حجم النادي فله طموح كبير، وسأعمل بكل جهدي لتحقيق ما نسعى لتحقيقه".

اختتم، "لقد اعتدت على الفوز، وأتمنى أن أضع الفريق في هذا الموقف، وأريد أن أكون جيدًا وأمنح جماهير إيفرتون البهجة".