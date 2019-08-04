رسميًا.. إيفرتون يضم مويس كين

حصل نادي إيفرتون على توقيع نجم يوفنتوس، مويس كين، لينضم إلى صفوف الفريق الإنجليزي رسميًا بعقد ممتد لخمس سنوات حتى 2024.

قام النادي الإنجليزي بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، للترحيب بانضمام الشاب الإيطالي إلى الفريق،

والإعلان عن الصفقة الخامسة للفريق خلال موسم الانتقالات الحالي.

سجل كين 6 أهداف بقميص يوفنتوس في 13 مباراة، كما لعب 3 مباريات مع منتخب إيطاليا وسجل هدفين.



