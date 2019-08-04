وزير الرياضة يكرم فريدة عثمان بعد تتويجها ببرونزية العالم للسباحة

قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتكريم السباحة المصرية فريدة عثمان بعد تتويجها بالميدالية البرونزية في سباق 50 متر فراشة آنسات، ببطولة العالم التي استضفتها كوريا الجنوبية خلال الفترة من (2 -28) يوليو الماضي، بحضور الدكتور هشام عثمان والد اللاعبة، وياسر إدريس رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة.

أكد وزير الشباب والرياضة أن الميدالية التي حققتها بطلة مصر تعد إنجازًا تاريخيًا لمصر يضاف إلى الإنجاز الذي حققه

المنتخب المصري لكرة اليد، بتحقيق برونزية العالم في البطولة الأخيرة، مشيرًا إلى أن وزارة الشباب والرياضة تساند جميع الاتحادات الرياضية بتقديم كامل الدعم المادي والمعنوي لها لتحقيق أفضل النتائج في البطولات الدولية والإقليمية.

أثنى "صبحي" على المجهودات والنتائج التي حققتها اللاعبة فريدة عثمان، كما أثنى على المجهود الذي قام به الاتحاد المصري للسباحة، لتهيئة اللاعبة

نفسيًا وعلاجها من الإصابة، مشيدًا بالمستوى الفني المتميز الذي ظهرت عليه البطلة المصرية فريدة عثمان خلال المنافسات، متمنيًا لها مواصلة إنجازاتها وتشريف مصر في المحافل الدولية.

ناقش الدكتور أشرف صبحي آخر الاستعدادات لأولمبياد طوكيو 2020 واستعدادات البطلة فريدة عثمان للبطولة، متمنيًا أن تحقق ميدالية تُسعد بها الشعب المصري الذي ينتظر منها المزيد من الميداليات.

وتكريمًا لها قرر وزير الرياضة تنظيم يوم احتفالي للاعبة فريدة عثمان بمجمع حمامات السباحة بمركز شباب الجزيرة، الذي تم إنشاؤه من قِبَل وزارة الشباب والرياضة تقديرًا لها ولتاريخها ومسيرتها الرياضية المشرفة على المستوى الدولي.