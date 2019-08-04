المقاولون العرب يتوج بلقب بطل الجمهورية للتجديف

توج نادي "المقاولون العرب" للتجديف، بقيادة إسماعيل مجاهد، المدير الفني للفريق، ببطولة الجمهورية للتجديفللموسم الرياضي 2019، وفاز بدرع العام لهذا الموسم.
اقتنص فريق المقاولون للتجديف أربعة كؤوس لسباقات فريق العمومي رجال وسيدات وخفيف الوزن، إضافة إلى فريق الناشئين تحت 23 سنة.
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