تعرف على تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة ليفربول

يستعد مانشستر سيتي، لخوض مواجهة قوية أمام ليفربول اليوم الأحد، على لقب بطولة الدرع الخيرية.
ويبحث السيتي خلال المباراة عن الحفاظ على لقبالبطولة، التي حققها الموسم الماضي على حساب تشيلسي.
ومن المنتظر أن يخوض بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي،المباراة بالتشكيل الأتي:
حراسة المرمى : إديرسون
خط الدفاع : كايل ووكر، جون ستونز، لابورتي، ميندي
خط الوسط : ديفيد سيلفا، كيفين دي بروين، جوندوجان، برناردو سيلفا
خط الهجوم : سيرجيو أجويرو،رحيم ستيرلينج.
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