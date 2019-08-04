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تعرف على تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة ليفربول

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يستعد مانشستر سيتي، لخوض مواجهة قوية أمام اليوم الأحد، على لقب بطولة الدرع الخيرية.

ويبحث السيتي خلال المباراة عن الحفاظ على لقب

البطولة، التي حققها الموسم الماضي على حساب .

ومن المنتظر أن يخوض بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي،

المباراة بالتشكيل الأتي:

حراسة المرمى : إديرسون                              

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خط الدفاع : كايل ووكر، جون ستونز، لابورتي، ميندي

خط الوسط : ديفيد سيلفا، كيفين دي بروين، جوندوجان، برناردو سيلفا

خط الهجوم : سيرجيو أجويرو،رحيم  ستيرلينج.

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