بلدية المحلة يدعم صفوفه بشبيه محمد صلاح استعدادًا للموسم الجديد

أنهى نادي بلدية المحلة إجراءات تعاقده مع اللاعب أحمد رفعت "ريفو"، الشهير بشبيه محمد صلاح، جناح فريق الجزيرة المطروحي. وقع ريفو للبلدية لمدة 3 مواسم، بداية من الموسم الجديد 2019/ 2020، ووضع نادي الجزيرة شرطًا في العقد يقضي بحصوله على نسبة 15% حال إعادة بيع اللاعب. الجديد 2019/ 2020، ووضع نادي الجزيرة شرطًا في العقد يقضي بحصوله على نسبة 15% حال إعادة بيع اللاعب. كان أحمد رفعت تلقى العديد من العروض إلا أن إدارة الجزيرة تمسكت باللاعب لحين الحصول على عرض مناسب، خصوصًا بعدما تألق ريفو بشكل كبير خلال الموسم الماضي مع فريقه، وقدم مباريات كبيرة، خصوصًا في بطولة كأس مصر.

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